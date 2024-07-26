Донька Ірини Фаріон задоволена рішенням суду щодо підозрюваного у вбивстві

За рішенням суду підозрюваного упродовж 60 діб утримуватимуть під вартою в слідчому ізоляторі.
Після судового засідання, на якому було обрано запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон, її донька Софія Семчишин повідомила, що задоволена рішенням суду.
Про це вона сказала в коментарі ЗМІ.
“Поки що цього достатньо, щоб він посидів і відчув, що він зробив”, - прокоментувала вона обраний 18-річному мешканцеві Дніпра В’ячеславу Зінченку запобіжний захід.
Як повідомлялося раніше, за рішенням суду підозрюваного упродовж 60 діб утримуватимуть під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.
Донька убитої Ірини Фаріон також зауважила, що “боротьба триває”.
“Ми будемо все робити, щоб покарати винних", — сказала вона.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 липня, Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою.
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