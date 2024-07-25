Олімпійські ігри-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття

XXXIII літня Олімпіада відбудеться від 26 липня до 11 серпня в Парижі.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі офіційно розпочнуться XXXIII літні Олімпійські ігри-2024. На цей день запланована традиційна урочиста церемонія відкриття змагань.

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста. 205 команд пропливуть на 96 кораблях шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі.

Усі судна команд будуть обладнані камерами, які транслюватимуть дійство з води. 10 500 атлетів перетнуть на 6-кілометровому маршруті центр Парижа (зокрема пропливуть повз Собор Паризької Богоматері) і фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття.

Режисером-постановником шоу церемонії відкриття Олімпіади-2024 став Томас Джоллі.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2024

Урочисту церемонію відкриття Олімпійсьих ігор-2024 можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також телеканалі Перший. Початок – о 20:30 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2024 буде доступна на нашому сайті.

ОІ-2024 триватимуть до 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну на цих змаганнях представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту

Нагадаємо, на попередній літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, Україна здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

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