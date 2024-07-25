Олімпіада-2024 в Парижі: онлайн-трансляція церемонії відкриття

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024.

Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.

10 500 атлетів з країн-учасниць Олімпіади на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.

Режисером-постановником шоу церемонії відкриття Олімпіади-2024 став Томас Джоллі.

Україну на Іграх у Парижі представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Раніше повідомлялося, що аналітики зробили прогноз, скільки медалей Україна здобуде на Олімпіаді в Парижі.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади в Парижі. Початок урочистого заходу – о 20:30 за київським часом.