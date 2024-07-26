Донька Фаріон в суді "рознесла" підозрюваного у вбивстві

За її словами, хоч ймовірний вбивця і забрав життя Ірини Фаріон, проте її справа буде жити вічно.

У Львові розпочався суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві колишньої нардепки Ірини Фаріон. Під час засідання донька філологині звернулася до 18-річного хлопця.

Про це стало відомо під час засідання суду.

“Я тобі зараз класну деталь скажу. Її справа буде жити вічно. Її справа, її ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, будуть жити вічно. А ти — здохнеш. Ти не усміхайся. Ти ж розумієш, що ти зробив? Ти ж ніби українець. Українець вбиває українців — це як? Чи ти завербований? Що твоя мама сказала? Ти б хотів, щоб вбили твою маму? Підійшли впритул і застрелили її? Ти б хотів, щоб твоя мама жила, щоб вона дбала про тебе”, — наголосила Софія Семчишин.

Вона також підкреслила, що хоч ймовірний вбивця і забрав життя Ірини Фаріон та життя родини, але вони будуть продовжувати боротися.

Нагадаємо, що суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

Новини ТСН 14:00 26 липня. Підозрюваний у вбивстві Фаріон у суді!

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