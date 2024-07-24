Чи потрібно заброньованим проходити ВЛК: в уряді відповіли

ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронювання.

Військовозобов'язаним громадянам, які мають бронювання від мобілізації, не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

За її словами, працівникам важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони, які заброньовані від мобілізації не потрібно проходити ВЛК, поки триває бронювання. Також не потрібно йти в ТЦК.

"Йти в ТЦК не потрібно співробітнику, тому що він пройшов всі відповідні перевірки, у нього інформація про бронювання також відображається в застосунку "Резерв+". Щодо ВЛК, то згідно чинного законодавства заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", – наголосила представниця Мінцифри.

Вона уточнила, що для подавання документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберезі" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе", – зазначила Ткач.

Раніше ми писали, чи будуть окремі штрафи за непроходження ВЛК.

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