ВЛК визнала придатним епілептика до служби в ДШВ – соцмережі

Члени ВЛК визнали придатним до служби в ДШВ епілептика з цілим "букетом" хвороб.

На Кіровоградщині ВЛК визнала придатним до служби в десантно-штурмових військах чоловіка з епілепсією.

Про це повідомив військовий Олексій Петров на своїй сторінці в Facebook (щоправда, потім пост був видалений).

"Цілий перелік хвороб, два напади приступів епілепсії і придатний до служби в ДШВ. Певний капітан певної ВЛК трохи того", - зауважив Петров.

На підтвердження своїх слів військовий опублікував довідку ВЛК. Згодом Петров пост прибрав.