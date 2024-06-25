ВЛК визнала придатним епілептика до служби в ДШВ – соцмережі

Члени ВЛК визнали придатним до служби в ДШВ епілептика з цілим "букетом" хвороб.
На Кіровоградщині ВЛК визнала придатним до служби в десантно-штурмових військах чоловіка з епілепсією.
Про це повідомив військовий Олексій Петров на своїй сторінці в Facebook (щоправда, потім пост був видалений).
"Цілий перелік хвороб, два напади приступів епілепсії і придатний до служби в ДШВ. Певний капітан певної ВЛК трохи того", - зауважив Петров.
На підтвердження своїх слів військовий опублікував довідку ВЛК. Згодом Петров пост прибрав.
Раніше повідомлялося, що у Києві журналіста забрали до ТЦК просто зі знімань на Хрещатику.
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