Нідерланди – Австрія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 25 червня у Берліні, початок – о 19:00 за київським часом.

У вівторок, 25 червня, збірні Нідерландів та Австрії позмагаються в матчі заключного третього туру групи D фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Після двох турів Нідерланди з 4 очками очолюють групу D, випереджаючи Францію за додатковими показниками. Австрія (3 бали) йде третьою, Польща вже точно фінішує останньою та втратила шанси на вихід до плейоф.

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Паралельно з матчем Нідерланди – Австрія відбуватиметься інший поєдинок останнього туру групи D між Францією та Польщею.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Нідерланди – Австрія

Трансляція матчу Нідерланди – Австрія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Австрія

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є збірна Нідерландів. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,13. Нічия – 3,15. Виграш команди Австрії – 4,10.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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