Франція – Польща: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 25 червня у Дортмунді, початок – о 19:00 за київським часом.

У вівторок, 25 червня, збірні Франції та Польщі зустрінуться в матчі заключного третього туру групи D фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Після двох турів французи з 4 очками посідають друге місце у групі D, поступаючись Нідерландам за додатковими показниками. Поляки (0 очок) програли обидва матчі на турнірі та достроково втратили шанси на вихід до плейоф.

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Паралельно з матчем Франція – Польща в іншому поєдинку останнього туру групи D позмагаються збірні Нідерландів та Австрії, яка має у своєму активі три залікові бали.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Франція – Польща

В Україні поєдинок Франція – Польща ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Франція – Польща

За оцінками нашого партнера-букмекера, абсолютним фаворитом поєдинку є збірна Франції. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 1,28. Нічия – 6,00. Виграш Польщі – 12,00.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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