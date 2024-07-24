В Україні жінок навчатимуть водити автобуси: що відомо

Ініціатива спрямована, зокрема, на подолання стереотипів та упереджень щодо професій.
В Україні запустять пілотний проєкт навчання жінок-водійок.
Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури.
Як пояснили в міністерстві, проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" - це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.
"Фактично це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням", - йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, мета пілотного проєкту - забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів.
"Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і для подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", - розповів він.
Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств - учасників проекту.
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