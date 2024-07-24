"Трамп - не зло для України": чи схиляють Україну до переговорів із РФ

На Заході не вірять, що Україна спроможна відвоювати більше територій і вийти на переговори з Росією з позицією сили. Тому багато хто натякає, що починати перемовини треба вже зараз.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп продовжує наголошувати, що закінчить війну Росії проти України ще до своєї інавгурації. Проте, як саме він це зробить, та чи є у його штабу або команди відповідний план, невідомо. Проте, з його публічних заяв можна зрозуміти, що він не особливо вірить у перемогу України. Як і кандидат Трампа на посаду віцепрезидента, сенатор від Огайо Джей Ді Венс, який заявляв, що Україні треба домовлятися з Росією, бо на полі бою перемогти ми не зможемо.

Такі заяви можна почути і в Європі. Й далеко не від проросійського премʼєра Угорщини Віктора Орбана. ТСН.ua вже повідомляв, як на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні президент Чехії Петр Павел не виключив "згоду Заходу, що частина території України буде тимчасово окупована" ще досить довго після, по суті, тимчасового припинення війни. Проте ніхто з наших союзників не пропонує хоч якихось запобіжників: миротворців, які б гарантували режим припинення вогню; надання Україні дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії тощо.

Чому Захід схиляє Україну до переговорів із РФ? Вони не вірять, що ми дійсно можемо досягти якогось прориву на полі бою через невдалий український контрнаступ минулого року, тому треба сідати й домовлятися з Росією? Про це ТСН.ua запитав у очільника комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка.

За його словами, якщо подивитися на всі ці "мирні" плани, які пропонуються, постає питання: Україна відновлює свою територіальну цілісність чи має піти на територіальні поступки і віддати свою територію агресору?

"Вони не відповідають на це питання, ні Китай, ні Бразилія, наприклад. Складається враження, що Україна заради їхнього спокою має віддати частину своєї території агресору. Це ж не мир, а умиротворення. Це вже було у 1938 році. Здається, людство не вивчило цей урок, що не можна встановити мир за рахунок територіальних поступок і умиротворення агресорів, бо це лише розпалює їхні апетити", - говорить Мережко.

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На думку очільника парламентського комітету, "Трамп – це не зло для України". Те, що ми зараз чуємо, - передвиборча риторика. Адже є, наприклад, частина трампістів, які критикують допомогу Україні не тому, що вони не хочуть цієї допомоги чи підтримують Росію. Ні, вони критикують все, що виходить від Байдена, будь-які його ініціативи й кроки, які в тому числі спрямовані на підтримку України.

"Трамп заявляє, що закінчить війну ще до своєї інавгурації. Але це неможливо, бо у нього не буде повноважень. І якщо йдеться про напрацювання якогось мирного плану, на це знадобиться певний час. По-перше, дочекатися, хто переможе. Ви ж бачите, як динамічно змінюється ситуація. По-друге, якщо Трамп переможе, ще якийсь час піде на формування його зовнішньополітичної команди. Бо такі (мирні - ред.) плани не формуються однією людиною. На це треба час і консультації з Держдепом у тому числі. Треба знати, хто буде його радиком з питань національної безпеки, хто буде держсекретарем. А зараз можна казати все, що завгодно, заради риторики. Треба дійсно мати постійний діалог і з командою Трампа, і з командою Гарріс", - вважає Олександр Мережко.

З іншого боку, дійсно, на Заході лунає все більше питань щодо спроможності України відвоювати всі свої території, особливо після невдалого контрнаступу минулого літа, та власне початку переговорів із Росією. ТСН.ua вже писав, що наразі в міжнародних медіа, коментарях західних лідерів та експертів циркулюють три основні теми, які можуть бути "на столі" можливих переговорів з Росією:

членство України в НАТО;

статус окупованих Росією українських територій (які Путін незаконно записав до конституції РФ);

та подальша доля санкцій проти Росії і заморожених активів Центробанку РФ.

Олександр Мережко також нагадує про виступ Джея Ді Венса в Сенаті, де він висловив деякі побоювання щодо здатності України відвоювати дійсно всі свої території. Не всі в це вірять. Вони порівнюють потенціал Росії та України, що Росія має більшу чисельність населення. Ми бачимо, що там озброєння більше. Північна Корея передала 5 млн снарядів (за словами міністра оборони Південної Кореї - ред.).

"Венс каже, що у США та Заходу в цілому немає спроможностей виробляти достатню кількість снарядів. Тобто, порівнюючи економічний і військовий потенціал України і Росії, не всі політики переконані, що в осяжній перспективі нам вдасться звільнити окуповані території. Це впливає на їхню позицію. І, ви праві, були очікування від минулорічного контрнаступу. Але ми не отримали своєчасно і в достатній кількості те, що треба. Доволі складно воювати й проводити контрнаступ, якщо співвідношення в снарядах 10 до 1, якщо ми не домінуємо в повітрі, бо не маємо військових літаків. Головна причина - недостатня кількість військово-технічної допомоги", - підсумував Мережко.

У першому інтервʼю The Guardian, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Україна має реалістичний план деокупації Криму та прагне виходу на кордони 1991 року.

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