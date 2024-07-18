"На Південноукраїнській АЕС сталася аварія": у Мережі поширюють вороже ІПСО

Фейк поширюють пропагандистські Telegram-канали.
У Мережі з'явилася інформація про аварію силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС, яка спричинила відключення атомних енергоблоків. Однак це – брехня.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Вчергове російська ІПСО припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях",
На основі інформації від "Енергоатому" Центр повідомляє:
- атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі;
- персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів;
- радіаційний стан на станції в межах норми;
- американське паливо Westinghouse успішно експлуатується на атомних електростанціях та зарекомендувало себе по всім параметрам на відмінно.
Нагадаємо, у соцмережах почали розповсюджувати інформацію про те, що один з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції відключили після аварії. На ПАЕС запевнили, що об'єкти енергокомплексу працюють в штатному режимі.
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