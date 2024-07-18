"На Південноукраїнській АЕС сталася аварія": у Мережі поширюють вороже ІПСО

У Мережі з'явилася інформація про аварію силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС, яка спричинила відключення атомних енергоблоків. Однак це – брехня.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Вчергове російська ІПСО припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях",

На основі інформації від "Енергоатому" Центр повідомляє:

атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі;

персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів;

радіаційний стан на станції в межах норми;

американське паливо Westinghouse успішно експлуатується на атомних електростанціях та зарекомендувало себе по всім параметрам на відмінно.

Нагадаємо, у соцмережах почали розповсюджувати інформацію про те, що один з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції відключили після аварії. На ПАЕС запевнили, що об'єкти енергокомплексу працюють в штатному режимі.

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