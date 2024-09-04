Інцидент на Південноукраїнській АЕС: що сталося насправді — “Енергоатом”

Подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії на атомній електростанції.

На Південноукраїнській АЕС, що розташована у Миколаївській області, не сталося жодної аварії. Один з енергоблоків атомної електростанції було розвантажено на третину номінальної потужності через виявлене зауваження.

На цьому наголосили у НАЕК “Енергоатом”.

“У роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності”, - йдеться у повідомленні.

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В “Енергоатомі” додали, що зауваження буде усунене після того, як оператор енергосистеми – “Укренерго” – відновить енергопостачання від АЕС із забезпеченням видачі потужності в енергосистему.

“Ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі”, - уточнили в компанії.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, посилаючись на свої незалежні джерела, повідомив про "аварію" на Південноукраїнській АЕС, де начебто вийшов з ладу енергоблок потужністю 600 МВт.

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