Инцидент на Южноукраинской АЭС: что произошло на самом деле — "Энергоатом"

Событие не связано с проведением ремонтной кампании на атомной электростанции.

На Южноукраинской АЭС, расположенной в Николаевской области, никакой аварии произошло. Один из энергоблоков атомной электростанции был разгружен на треть номинальной мощности из-за обнаруженного замечания.

Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом".

"В работе одного из энергоблоков станции обнаружено замечание, и блок был разгружен на 33% номинальной мощности", — говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" добавили, что замечание будет устранено после того, как оператор энергосистемы — "Укрэнерго" — возобновит энергоснабжение АЭС с обеспечением выдачи мощности в энергосистему.

“Это событие не связано с проведением ремонтной кампании. Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго, и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети”, — уточнили в компании.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, ссылаясь на свои независимые источники, сообщил об "аварии" на Южноукраинской АЭС, где якобы вышел из строя энергоблок мощностью 600 МВт.

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