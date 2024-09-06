На Киевщине работает ПВО

В ОВА призвали не снимать работу защитников.

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников, поэтому в регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – призвали в военной администрации.

Там подчеркнули, что не следует пренебрегать правилами безопасности, а оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 6 сентября войска РФ ударили по Украине двумя ракетами и 44 дронами. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Читайте также: