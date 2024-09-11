Блінкен у Києві оголосив про новий пакет допомоги Україні: що туди увійшло

США оголосили про новий пакет підтримки для України, що включає фінансування української енергосистеми та гуманітарну допомогу.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва на спільній пресконференції спільно з главами МЗС України та Великої Британії.

"Ми оголошуємо про виділення $325 млн на відновлення енергосистеми України. Крім того, ии залучимо додаткову підтримку від країн G7+, коли в найближчі тижні у нас відбудеться зустріч Координаційної групи з енергетики", – сказав Блінкен.

Також $290 млн США виділяють для надання важливих послуг, таких як безпечна питна вода, їжа, житло, медицина, людям "в Україні та по всьому регіону, які були переміщені внаслідок війни Путіна".

Ще $102 млн обіцяють надати на гуманітарне розмінування, "щоб допомогти очистити територію від мін і боєприпасів, що не розірвалися, які Росія залишила по всій Україні".

Загальна сума допомоги становить 700 мільйонів доларів.

Крім того, Блінкен заявив, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання ударів західною далекобійною зброєю по військових цілях у РФ.

Він запевнив, що передасть деталі обговорення президентові Байдену, так само як глава МЗС Британії Девід Леммі розповість про це британському прем’єр-міністрові.

"Ми переналаштувалися. Потреби змінюються, змінюється поле бою. Ескалація – це важливий фактор, який ми враховуємо, але не обов'язково вирішальний", – сказав держсекретар США.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що Байден і прем'єр Британії обговорять дозвіл ЗСУ бити по Росії далекобійною зброєю.

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