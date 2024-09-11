В Одесі Чорне море раптом стало червоним: що сталося (фото)

На узбережжі Одеси після нещодавньої зливи вода у Чорному морі набула темночервоного забарвлення.

У чому причина, розповів очільник громадської екологічної організації "Зелений Лист" Владислав Балінський, який оприлюднив фото з незвичним кольором води.

"Це червоний приплив в Одесі. Явище викликано бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагеллят з переважаючою чисельністю Lingylodinium polyedra", – пояснив еколог.

За його словами, через токсини в морській воді можливі алергії при купаніі і отруєння при споживанні морепродуктів. Причина – забруднення морської води біогенамі і опріснення. Крім того, експерт припускає, що є довгостроковий вплив каховської диверсії росіян на токсичні цвітіння.

Чорне море стало червоним / Фото facebook.com/balinskyy.vladislav

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що забруднення води у річці Сейм та мор риби сталися через цукровий завод у російському місті Тьоткіно. Росіяни скинули до водойми нечистости від роботи цукрового заводу.

Він запевнив у відсутності загрози для життя та здоров'я людей. Зокрема немає загрози і для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на річці Дніпро у Києві.

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