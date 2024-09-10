Шмигаль озвучив причину забруднення річки Сейм

Прем’єр також запевнив у відсутності загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на річці Дніпро у Києві.

Причиною забруднення річки Сейм і мору риби стало те, що в російському місті Тьоткіно до водойми були скинуті нечистости від роботи цукрового заводу.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на пресконференції 10 вересня.

Шмигаль назвав причиною забруднення річки Сейм скидання нечистот цукровим заводом у російському місті Тьоткіно. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню у водоймі та відповідно до мору риби.

Очільник уряду вказав, що у разі таких випадків існують чітко прописані кроки реагування.

Прем’єр повідомив, що через мор риби є певні наслідки. Така риба негайно забирається.

"Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там, де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється", – розповів Шмигаль.

Він запевнив у відсутності загрози для життя та здоров'я людей. Зокрема немає загрози і для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на річці Дніпро у Києві.

"Заходи боротьби щодо очищення активним мулом відбуваються", – додав прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що росіяни скинули небезпечні речовини у річку Сейм, що тече в Курській області та впадає в українську Десну. Це спричинило забруднення та масовий мор риби у річках.

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