Сын Януковича получил гражданство России – росСМИ

Сын бывшего президента Украины Александр Янукович получил российское гражданство.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Как следует из документов, Александр Янукович занимается в России бизнесом. Его компания "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в российской юрисдикции еще 10 лет назад. Основным видом деятельности предприятия указывается управление финансово-промышленными группами.

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Эта компания в прошлом работала в Украине и занималась экспортом угля.

Напомним, Янукович-младший покинул Украину в 2014 году. Он находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

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