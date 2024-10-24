Сын Януковича получил гражданство России – росСМИ

Сын экс-президента занимается в России бизнесом.
Сын бывшего президента Украины Александр Янукович получил российское гражданство.
Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
Как следует из документов, Александр Янукович занимается в России бизнесом. Его компания "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в российской юрисдикции еще 10 лет назад. Основным видом деятельности предприятия указывается управление финансово-промышленными группами.
Эта компания в прошлом работала в Украине и занималась экспортом угля.
Напомним, Янукович-младший покинул Украину в 2014 году. Он находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.
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