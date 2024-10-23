Суд арестовал элитное жилье генерала СБУ Витюка

Высший антикоррупционный суд в мае арестовал квартиру, принадлежащую супруге бригадного генерала и экс-начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ответ от НАБУ на журналистский запрос.

НАБУ проводит досудебное расследование по признакам отмывания имущества, полученного преступным путем. В рамках расследования детективы проверяют обстоятельства приобретения квартиры семьей Витюков.

"Поводом для обращения прокурора с соответствующим ходатайством есть существование совокупности достаточных оснований и разумных подозрений считать, что указанная квартира может подлежать специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", – говорится в сообщении от бюро.

Там добавили, что не получали запросы от НАПК об аресте этой квартиры.

Журналисты также поинтересовались у НАПК, проводилась ли экспертиза стоимости квартиры Витюков во время мониторинга образа жизни генерала, однако там отказались отвечать.

Напомним, в апреле журналисты опубликовали расследование об имуществе семьи Витюка, в частности о записанной на его жену дорогой квартире в элитном жилом комплексе Киева.

После появления этой информации НАБУ начало расследование по элитной недвижимости Витюка. А в мае президент Владимир Зеленский уволил Витюка с должности руководителя Департамента кибербезопасности СБУ.

В сентябре в НАПК заявили, что во время проверки по Витюку не обнаружили несоответствий между задекларированным и реальным уровнем его жизни.

Читайте также: