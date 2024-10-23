Суд арештував елітне житло генерала СБУ Вітюка

Вищий антикорупційний суд у травні арештував квартиру, яка належить дружині бригадного генерала та ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на відповідь від НАБУ на журналістський запит.

НАБУ проводить досудове розслідування за ознаками відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. У межах розслідування детективи перевіряють обставини придбання квартири родиною Вітюків.

"Приводом для звернення прокурора з відповідним клопотанням є існування сукупності достатніх підстав та розумних підозр вважати, що зазначена квартира може підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України", – йдеться в повідомленні від бюро.

Там додали, що не отримували запити від НАЗК щодо арешту цієї квартири.

Журналісти також поцікавились у НАЗК, чи проводилась експертиза вартості квартири Вітюків під час моніторингу способу життя генерала, однак там відмовилися відповідати.

Нагадаємо, у квітні журналісти опублікували розслідування про майно родини Вітюка, зокрема про записану на його дружину дорогу квартиру в елітному житловому комплексі Києва.

Після появи цієї інформації НАБУ розпочало розслідування щодо елітної нерухомості Вітюка. А у травні президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника Департаменту кібербезпеки СБУ.

У вересні в НАЗК заявили, що під час перевірки щодо Вітюка не виявили невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем його життя.

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