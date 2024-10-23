Антициклон Xelat йде до України: синоптикиня попередила, як це вплине на погоду

24 жовтня в Україні пройде без опадів.

Погода в Україні до кінця тижня буде переважно сонячною, проте подекуди трохи похолоднішає.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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За її словами, завтра, 24 жовтня на погоду в Україні впливатиме антициклон Xelat. Тому завдяки антициклону у четвер в Україні буде суха погода без опадів.

На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 метрів за секунду.

Завтра вночі в Україні температура повітря опуститься до +2+8 градусів, завтра вдень +11+16, у північній частині дещо похолоднішає: +9+12 градусів.

У Києві четвер буде сухим, сонячним, вітряним. Температура повітря очікується близько +12 градусів.

"Надалі в Україні істотних змін у погоді не очікується, дощі з 28 жовтня відміняються", – каже Діденко.

Раніше синоптики розповіли про аномально теплий початок листопада.

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