Наталія Холоденко вперше за тривалий час показала помітно підрослих сина та доньку

Знаменитість на відео показала, який зараз вигляд мають її діти.

Зіркова психологиня Наталія Холоденко потішила сімейним контентом із сином та донькою.

Знаменитість нині мешкає за кордоном. Разом із нею перебувають її син та донька. Зазвичай психологиня приховує дітей, але цього разу зробила виняток. Холоденко показала, як проводить час із помітно підрослими Ларіоном та Вів'єн. Знаменитість поділилася, що має змогу більше приділяти увагу дітям завдяки тому, що свого часу вийшла за рамки та обрала творчу професію.

"Якось я дозволила собі працювати творчо, не стереотипно. Потім я подумала про те, що було б прекрасно працювати не в офісі, а в різних куточках світу і щоб зі мною часто могли бути мої діти, щоб я не жертвувала часом з ними. Все починається в нашій голові, коли ти даєш собі право вийти за рамки", - поділилася психологиня.

Наталія Холоденко на рідкісному відео показала, який вигляд мають її діти

Також Холоденко показала, який вправний її син. Зокрема, Ларіон самостійно склав тумбу. Хлопчикові в цьому допомагала інструкція.

Син Наталії Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Окрім того, знаменитість поділилася також кадрами із донечкою. На знімках можна чудово розгледіти обличчя підрослої Вів'єн.

Донька Наталії Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Нагадаємо, нещодавно співачка Слава Камінська вперше за тривалий час показала помітно підрослих дітей. Також виконавиця зізналась, яких помилок припустилася у материнстві.

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