Бронювання під загрозою: в Україні знову перевірять критичні підприємства

Кабмін вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання працівників. Внаслідок цього на відповідні підприємства тепер чекають додаткові перевірки відповідності критеріями.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Відповідно до змін, введених додатковим пунктом 6-1, орган, який ухвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі потреби проводить перевірку відповідності такого підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, протягом діяльності підприємства з дати прийняття рішення про визначення його критично важливим.

Пункт 2 Критеріїв містить дуже різноманітні вимоги – від сплати податків до рівня прибутку, а також нечіткий критерій "важливості" для економіки і населення. При цьому "залізне" бронювання до 100% співробітників мають виконавці грантових проєктів на замовлення партнерів. Вочевидь, їх зміни стосуватися не будуть, адже їм не потрібно демонструвати рівень сплати податків чи прибуток, а також доводити свою "критичність".

Як зазначено в новій постанові Кабміну, за результатами проведеної перевірки орган ухвалює одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства , установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а також скасовує їх статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а також для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період; про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

Нагадаємо, військовий юрист Роман Лихачов розповів, що в Україні існує багато випадків, коли людей з бронюванням однаково призивають. І хоча є відповідні судові рішення про те, що заброньованого мобілізували незаконно, але поки людина отримає це рішення, весь цей час вона служитиме.

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