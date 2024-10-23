В ОП повідомили, чи справді Зеленський готує ще один план щодо війни

В Офісі президента пояснили, що План перемоги спрямований на партнерів, однак є ще другий складник – це мобілізація самої України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію від ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський готує ще один план на час війни.

Про це Подоляк сказав у коментарі "РБК-Україна".

Коментуючи інформацію про підготовку ще одного плану, радник голови ОП сказав, що це повинні бути два складники шляху до перемоги.

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Подоляк пояснив, що представлений раніше План перемоги направлений на партнерів. Він містить обґрунтовані пояснення, які види зброї потрібні Україні і які вона не може виготовити самостійно.

Другий складник – це мобілізація самої України. Представник ОП зазначив, що допомога партнерів та внутрішня робота є паралельними процесами.

"І він (Зеленський ред.) хоче отримати чіткі структурні пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок. Що на цьому напрямку протягом такого-то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності", – сказав Подоляк.

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Він додав додав, що українцям треба пояснити, як повинна працювати економіка під час війни.

"План перемоги, який презентований західним країнам, він орієнтований на західні країни та їхні спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку, що в цій економіці мають робити органи і таке подібне. Це дві складові одного процесу", – повідомив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, видання "ВВС Україна" з посиланням на джерела у владі повідомило, що Зеленський готує ще один план. Це внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

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