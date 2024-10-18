ВАКС снял арест с резиденции Януковича "Межигорье"

На следующих заседаниях дело Януковича уже будут рассматривать по существу.

17 октября Высший антикоррупционный суд снял арест с дома отдыха "Межигорье", а также с земельного участка, на котором расположен этот комплекс.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine в сообщении в соцсетях.

Ходатайство о снятии ареста с имущества президента-беглеца подал представитель Кабинета Министров Украины. Защитники Януковича возражали против снятия ареста, поскольку считают, что сначала нужно дождаться окончательного решения по делу. Однако судья вынес решение об отмене ареста.

Верховная Рада еще в 2023 году приняла закон, вернувший "Межигорье" в государственную собственность с официальным названием Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". Такое решение судьи ВАКС можно считать последним шагом перед окончательной передачей бывшей резиденции Януковича государству.

Кроме того, председательствующий судья сообщил, что на следующих заседаниях дело Януковича уже будут рассматривать по существу.

Напомним, что, по версии следствия, вроде бы секретным распоряжением Ющенко предоставил Януковичу в пользование дачный дом в "Межигорье". В дальнейшем сын Януковича Александр через ООО "Танталит" организовал схему приобретения имущества резиденции.

"Чтобы провести обмен имуществом, стоимость комплекса "Межигорье" искусственно занизили, а недвижимость частной фирмы, напротив, оценили втрое выше рыночной стоимости. В сентябре 2007-го Кабмин своим распоряжением официально завершил процесс обмена, и "Межигорье" полностью перешло под контроль Януковичей", — говорится в сообщении.

Также Виктор Янукович обвиняется в получении десятков миллионов гривен взяток от Клюева — эти деньги использовались на оплату расходов, связанных с проживанием Януковича в резиденции, и получении права Януковичем на использование зданий и участков безвозмездно.

Напомним, в декабре 2021 года детективы НАБУ завершили расследование по подозрению бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией "Межгорье" путём злоупотребления служебным положением.

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