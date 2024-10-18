ВАКС зняв арешт з резиденції Януковича "Межигір‘я"

На наступних засіданнях справу Януковича вже будуть розглядати по суті.

17 жовтня Вищий антикорупційний суд зняв арешт з будинку відпочинку "Межигірʼя", а також із земельної ділянки, на якій розташований цей комплекс.

Про це інформує громадська організація Transparency International Ukraine у повідомленні у соцмережах.

Клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету Міністрів України. Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту.

Верховна Рада ще у 2023 році ухвалила закон, який повернув "Межигір’я" у державну власність з офіційною назвою Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Тож таке рішення судді ВАКС можна вважати останнім кроком перед остаточною передачею колишньої резиденції Януковича державі.

Крім того, що головує суддя повідомив, що на наступних засіданнях справу Януковича вже будуть розглядати по суті.

Нагадаємо, що, за версією слідства, начебто секретним розпорядженням Ющенко надав Януковичу в користування дачний будинок у "Межигір’ї". Надалі син Януковича Олександр через ТОВ “Танталіт” організував схему з набуття майна резиденції.

"Щоб провести обмін майном, вартість комплексу "Межигір’я" штучно занизили, а нерухомість приватної фірми, навпаки, оцінили втричі вище за ринкову вартість. У вересні 2007-го Кабмін своїм розпорядженням офіційно завершив процес обміну, і "Межигір’я" повністю перейшло під контроль Януковичів", - йдеться у повідомленні.

Також Віктора Януковича обвинувачують в отриманні десятків мільйонів гривень хабарів від Клюєва — ці гроші використовувалися на оплату витрат, пов’язаних з проживанням Януковича в резиденції, та отриманні права Януковичем на використання будівель і ділянок безоплатно.

Нагадаємо, у грудні 2021 року детективи НАБУ завершили розслідування за підозрою колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання службовим становищем.

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