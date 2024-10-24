Син Януковича отримав громадянство Росії – росЗМІ

Син колишнього президента України Олександр Янукович отримав російське громадянство.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на документи, які є в його розпорядженні.

Як випливає з документів, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом. Його компанія "МАКО холдинг" була зареєстрована в російській юрисдикції ще 10 років тому. Основним видом діяльності підприємства вказується управління фінансово-промисловими групами.

Також читайте ВАКС зняв арешт з резиденції Януковича "Межигір‘я"

Ця компанія в минулому працювала в Україні і займалася експортом вугілля.

Нагадаємо Янукович-молодший залишив Україну 2014 року. Він перебуває у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.

Читайте також: