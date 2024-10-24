Росіяни вдарили поблизу ринку в Куп'янську: що відомо

Поранення отримали місцеві мешканці.
Зранку четверга, 24 жовтня, російські окупанти вдарили по місту Куп'янськ в Харківській області. Спочатку влада інформувала про щонайменше двоє загиблих. Втім, потім це спростували
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олеги Синєгубов.
Близько 10:00 ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку", - йдеться у повідомленні.
За словами чиновника, з-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали чотири особи.
"Частково зруйнована двохповерхова торговельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 24 жовтня на Хмельниччині сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова. Згодом місцева влада поінформувала про збиття дронів.
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