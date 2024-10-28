Чи планує Трамп припинити допомогу Україні: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що не чув про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито може скасувати чи скоротити підтримку України.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа в Ісландії.

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"Трамп багато говорить, але я не чув, щоб він говорив, що він скасує цю підтримку, припинить підтримувати Україну. Звісно, ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики того, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться", – сказав він.

Зеленський заявив, що не може спрогнозувати, хто переможе на виборах США. Але він вважає, що саме від президентської волі часом залежить політика підтримки України. Також глава держави розраховує на двопартійну підтримку Конгресу США.

"Непідтримка України, я вважаю, буде великою перемогою Путіна і великий програш Заходу, демократії та свободи. якщо це (припинення допомоги Україні – Ред.) станеться. Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти – в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", – додав Зеленський.

Раніше Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він нібито дозволив початися російсько-українській війні.

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