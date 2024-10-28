Оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2024"

У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024".

Головну нагороду найкращому футболісту світу 2024 року від авторитеного журналу France Football отримав іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі.

У боротьбі за почесний приз 28-річний іспанець обійшов у голосуванні інших трьох фіналістів – бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, англійського півзахисника Джуда Беллінгема та іспанського захисника Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Минулого сезону Родрі став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті", а зі збірною Іспанії виграв Євро-2024. Саме його визнали найкращим гравцем континентальної першості.

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що France Football також вручив нагороди в низці інших номінацій, зокрема найкращому воротарю та тренеру 2024 року.

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