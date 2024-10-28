Объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2024"

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024".

Главную награду лучшему футболисту мира 2024 года от авторитетного журнала France Football получил испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

В борьбе за почетный приз 28-летний испанец обошел в голосовании других трех финалистов – бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, английского полузащитника Джуда Беллингема и испанского защитника Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Родри стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", а со сборной Испании выиграл Евро-2024. Именно он был признан лучшим игроком континентального первенства.

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что France Football также вручил награды в ряде других номинаций, в том числе лучшему вратарю и тренеру 2024 года.

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