Николаев больше двух лет живет без питьевой воды: что говорят местные жители

Город Николаев уже два года живет без питьевой воды в кранах. После подрыва водопровода в Херсонской области, который обеспечивал Николаев, в город с мая 2022 года поставляют воду из лимана, содержащей соль.

О том, как выживают николаевцы в условиях нехватки воды, сообщает "Настоящее время".

В результате удара российских войск 12 апреля 2022 года по водопроводу Днепр-Николаев на территории Херсонской области Николаев остался без питьевой воды. Кроме того, РФ регулярно обстреливала в Николаеве очистные сооружения канализации, очистные сооружения водопровода и насосные станции.

"К сожалению, Николаев не имеет других источников водоснабжения, хотя и стоит на берегу двух рек. Но для питья и приготовления пищи [вода из Южного Буга и Ингула] не подходит из-за своей солености. Дело в том, что в районе Николаева реки впадают в Черное море, которое настолько сильно давит своей водой реки, что соленая вода поднимается аж до города Новая Одесса [в 40 км вверх по течению реки]. Подземных вод тоже почти нет, да и они непригодны", – объясняет генеральный директор николаевского "Водоканала" Борис Дуденко.

Единственным вариантом получить питьевую воду остаются скважины. Для технических нужд горожан было решено брать воду из Бугского лимана. Концентрация соли там, по словам Дуденко, лишь на 20-30% меньше, чем в море. По сути, это была морская вода.

"Но выхода у нас не было, поскольку массив необходимой воды настолько огромный, что альтернативных источников такого объема просто не существует", – говорит гендиректор "Водоканала".

Соленая вода начала разрушать систему водоснабжения

По словам Дуденко, до начала полномасштабной войны в городе было в среднем было две – две с половиной аварии в сутки, то сначала после запуска воды из лимана стало по 15–20 аварий за одни сутки.

Что говорят местные жители

В Николаеве работает около 200 точек выдачи питьевой воды. Около 10% – волонтерские точки, а 90% мощностей – коммунальные. Журналисты пообщались с местными, которые собираются возле этих точек.

"Знаете, то молоко течет, то кофе, то с сахаром, но я не люблю с сахаром. Иногда кока-кола", – иронизирует 65-летний Александр, который пришел набрать питьевой воды, привезенной на троллейбусе в специальных бочках.

"У меня с 12 до 18 еле капает, потом уже струйка побольше". – "Ну, а мыться-то ей как?" – "Ну, жду часик, спускаю", – рассказывает другой житель.

"Вода ужасная течет, а коммунальные счета все равно начисляют. Платим и за доставку, и за воду, которую пить нельзя. Мы платим 34,04 гривны за кубометр воды. Но ведь мы платим и за ту воду, которая стекает, пока не пойдет нормальная. А еще и требуют сверять счетчики и угрожают отключением воды, если не сверить счетчики. Стиральная машина уже еле дышит, это же вся плохая вода – все туда идет. Вещи выстирываются, белое становится желтым", – жалуется пенсионерка Людмила.

Временное и частичное решение проблемы

Чтобы обеспечить Николаев водопроводной водой лучшего качества, воду решили подавать через освобожденный ВСУ небольшой городок, деоккупированную Снигиревку в Николаевской области по оросительному каналу. Эта вода из реки Ингулец. Она не питьевая, но уже и не соленая, как из Бугского лимана.

Ранее сообщалось, что россияне применяют новую тактику обстрелов в Николаевской области.

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