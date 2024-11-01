У США передбачали війну між Україною та РФ ще в 1991 році – історик з Гарварду

За словами історика Плохія, у США не виключали, що РФ може напасти на Україну ще 1991 року.
Керівні діячі Сполучених Штатів Америки уявляли і передбачали можливість війни і конфлікту між Україною та Росією вже в 1991 році.
Про це заявив історик, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому".
Росіяни ще від початку української незалежності хотіли відібрати в України Крим.
"Восени 1991-го року так званий "дідусь перебудови" Алєксандр Яковлєв відвідує тоді державного секретаря Сполучених Штатів Джеймса Бейкера. І Бейкер йому говорить, (бо вже є ці тертя відносно Криму), про те, що є потенційна загроза війни між Росією і Україною. На що Яковлєв йому каже "яка війна?" Бейкер відповідає: "нормальна війна", – розповів історик.
Дивіться ексклюзивно на YouTube-каналі ТСН: проєкт "USA-UA: Секретні файли Білого дому".
Раніше історик Сергій Плохій спрогнозував, що буде з Росією після смерті Путіна.
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