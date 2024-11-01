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Росіяни вдосконалили смертельну зброю - ISW

Росіяни вдосконалили смертельну зброю - ISW

Російська армія атакує Україну "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною Фото: Defense Express

Частина виявлених уламків російського озброєння була передана експертам для вивчення та аналізу.

Російські окупаційні війська під час останніх атак випускали по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною. До такого висновку прийшли експерти, які дослідили уламки безпілотників "Shahed -136", які війська РФ використовували під час ударів від 26 до 29 жовтня. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Результати дослідження Київського науково-дослідного інституту свідчать про те, що російські війська модифікували дрони для встановлення на них термобаричних боєголовок.

Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Це покриття поглинає радіохвилі, що робить установки "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Раніше стало відомо, що російські окупанти запустили в повітряній простір України безпілотники з "лінзою Люнеберга". У такий спосіб загарбники плутають українську ППО.

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