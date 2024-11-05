В Сумской области прогремели 63 взрыва в сутки

Враг продолжает беспощадно атаковать Сумскую область
Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 4 ноября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (34 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне ударили обстрел из РСЗО (1 взрыв), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (2 взрыва).
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