В Сумской области прогремели 63 взрыва в сутки

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 4 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (34 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская громада: россияне ударили обстрел из РСЗО (1 взрыв), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (2 взрыва).

Также читайте В Сумской области прогремели 102 взрыва

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.