Киев "надо готовить к обороне однозначно": эксперт описал угрозу

В то же время на сегодняшний день нет оснований говорить о том, что в ближайшие два месяца на столицу планируются какие-то наступательные действия.

Несмотря на отсутствие сейчас и в обозримом будущем угрозы наступления на Киев, столицу все равно следует готовить к обороне.

Об этом военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире Raido NV, комментируя заявление ветерана АТО, производителя военной техники Мартина Бреста.

"Столицу надо готовить к обороне однозначно. Несмотря на то, что прямо сейчас и в обозримом будущем нет угрозы наступления на Киев. Но Киев должен быть подготовлен к обороне в любом случае", — подчеркнул эксперт.

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В то же время он акцентировал, что сейчас нет никаких оснований говорить о том, что в ближайшие два месяца на Киев планируются какие-то наступательные действия. Попович заметил, что дальше двух месяцев он никогда не делает прогнозов.

По мнению военного эксперта, суть заявления Бреста заключалась в том, что следует готовить оборону Днепропетровской и Запорожской областей.

"Покровск – это очень близко к Днепропетровской области. И также враг находится уже непосредственно в Запорожской области и уже пытается штурмовать определенные районы", – констатировал Попович.

"В этом заключался основной смысл этих слов Мартина Бреста: в том, что о фортификации надо думать заранее на тех направлениях, которые угрожающие. Сколько мы уже слышали упреки военных о том, что есть какие-то укрепления, приходим, а она не готова. Такое впечатление складывается, что нарыли фортификаций, доложили, что все хорошо, а от того, что она есть – не легче", – высказался эксперт.

Напомним, накануне Брест заявил, что нужно начинать "окапывать Киев", а не только Покровск. По его словам, следует готовиться к "нормальным таким, матерым боевым действиям".

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