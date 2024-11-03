Африка повільно розпадається на два окремих континенти - вчені

За кілька мільйонів років Африка може розпастися на дві частини. У східній частині Африки утворюється тектонічний розлом, на місці якого за 5-10 мільйонів років може утворитися новий океан.

Про це пише IFLScience.

Виникаюча тріщина пов'язана зі Східно-Африканською рифтовою системою (EARS), одним з найбільших розломів у світі, що простягається вниз на тисячі кілометрів через кілька країн Африки, включаючи Ефіопію, Кенію, Демократичну Республіку Конго, Уганду, Руанду, Бурунді, Замбію, Танзанію, Малаві та Мозамбік. Коли розкол завершиться, він відокремить меншу плиту Сомалі від більшої Нубійської плити, завершивши процес, який вже розвивається близько 25 мільйонів років.

2018 року в Кенійській рифтовій долині з'явилася гігантська тріщина, після якої поширилася концепція розпаду континентів. Видання зазначає, що ця тріщина, напевно, мала мало спільного з геологічним майбутнім Африки. Ймовірно, вона була пов'язана з ерозією ґрунту. Але цікаво її розташування.

"Залишаються запитання про те, чому вона утворилася в тому місці, де вона утворилася, і чи пов'язана її поява зі Східно-Африканським розломом, що триває. Наприклад, тріщина могла бути результатом ерозії м'яких ґрунтів, що заповнюють старий розлом, пов'язаний із розколом", — заявила Лусія Перес Діас, наукова співробітниця у дослідницькій групі з динаміки розломів у Королівському коледжі Холлуей.

Процес втрати Африкою східної частини буде повільним та поступовим. Коли це станеться, очікується, що між частинами з'явиться нове море. Це може шокувати, але насправді щось подібне відбувалося не раз в історії Землі.

Нагадаємо, раніше науковці виявили в індонезійській печері найстаріший з відомих малюнків у світі, що збереглися.

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