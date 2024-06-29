Вчені виявили іншопланетне життя у Сонячній системі

Супутники Юпітера та Сатурна вкриті придатними для життя океанами.

На дні підземних океанів на супутнику Юпітера Європі та супутнику Сатурна Енцеладі протягом дуже тривалого часу зможуть існувати низькотемпературні гідротермальні джерела. Саме вони можуть зігріти океани і дати поштовх виникненню іншопланетного життя.

Про це пише Space.

З огляду на відсутність даних про океани на цих супутниках, які ховаються під крижаною поверхнею, вчені засновували своє моделювання на системі циркуляції води в північно-західній частині Тихого океану. Там прохолодна морська вода опускається і стікає в породу на дні через згаслі вулканічні порожнини. Вода проходить через породу, нагрівається і піднімається через іншу підводну гору. За словами вчених, вода виходить із вищою температурою і має зовсім інший хімічний склад.

Моделювання показало, що на дні підземних океанів можуть у широкому діапазоні умов існувати низькотемпературні гідротермальні джерела. Водночас нижча гравітація забезпечує більший нагрів води, що виходить із джерел.

Учені вважають, що умови на супутниках дозволяють таким джерелам існувати протягом мільярдів років. А цього достатньо для того, щоб там виникло іншопланетне життя.

Тому теоретично в гідротермальних джерелах на Європі та Енцеладі може існувати життя.

Нагадаємо, NASA розпочало розробку необхідної базової технології. Йдеться про ультрасучасний космічний телескоп, необхідний для пошуку інопланетних світів, схожих на Землю.

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