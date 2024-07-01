Португалія – Словенія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 1 липня у Франкфурті, початок – о 22:00 за київським часом.

У понеділок, 1 липня, збірні Португалії та Словенії зійдуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити ще одного чвертьфіналіста турніру.

Поєдинок відбудеться на "Франкфурт Арені" Франкфурті. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Португалія вийшла до плейоф чемпіонату Європи, вигравши групу F, де набрала 6 очок. Команда Роберто Мартінеса вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1), розгромила Туреччину (3:0) та, достроково гарантувавши собі перше місце у квартеті, поступилася Грузії (0:2).

Словенія (3 очки) пробилася до 1/8 фіналу Євро з третьої позиції квартету С, пропустивши вперед Англію (5) та Данію (3), але обійшовши Сербію (2). Команда Матьяжа Кека зіграла внічию з данцями (1:1), сербами (1:1) та англійцями (0:0).

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Де дивитися матч Португалія – Словенія

Трансляція матчу Португалія – Словенія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Словенія доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Португалія – Словенія

За оцінками нашого партнера-букмекера, абсолютним фаворитом поєдинку є збірна Португалії. На перемогу Кріштіану Роналду та Ко в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,39. Нічия – 5,10. Виграш словенців за підсумками 90 хвилин матчу – 10,00.

На вихід португальців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,18. Тріумф Словенії з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 5,90.

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Переможець матчу Португалія – Словенія у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Франція – Бельгія, який також відбудеться 1 липня (старт – о 19:00 за київським часом).

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