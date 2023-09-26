На Херсонщині росіяни збільшують кількість шпиталів через великі втрати

На лівому березі Дніпра збільшилась інтенсивність бойових дій.
Мешканці тимчасово окупованих територій Харківської області розповіли, що росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, куди постійно звозять поранених.
Про це він повідомив ексзаступник мера Херсона Роман Головня в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, росіяни справді постійно переміщують свої підрозділи ближче до берегів Дніпра.
"Варто відзначити, що на лівому березі Дніпра збільшилась інтенсивність бойових дій. Я думаю, що ворог не без причин лютує на цій ділянці фронту. Збільшення інтенсивності бойових дій в першу чергу повʼязано з діями наших військових. Оскільки надходить інформація про активну роботу ЗСУ вздовж всього русла Дніпра", - розповів Головня.
Тим часом наші військові активно працюють на окремих ділянках фронту біля берегів Дніпра та в районі островів.
"Місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Херсонщини постійно повідомляють про активний рух окупантів як в бік берегів Дніпра, так і в інший бік. Також наші громадяни повідомляють, що росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ. Це говорить про великі втрати окупантів", - додав він.
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