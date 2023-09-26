"72-ї бригади РФ вже не існує": у 3-й штурмовій розповіли про резерви РФ біля Бахмута

Росія постійно підтягує резерви живої сили в районі Бахмута, щоб компенсувати свої втрати.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов розповів, що через значні втрати на Бахмутському напрямку ворог змінив вже не одну бригаду й підрозділ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Динаміку, яку зараз нав'язують ЗСУ, ворог може витримати лише застосовуючи свої переваги, а саме перевагу у великій кількості особового складу, тобто резервів. І великій кількості спадщини Радянського Союзу, яку він реалізує – це засоби артилерійського ураження з безлімітом у боєприпасах. Але ворог змінив вже не одну бригаду і підрозділ на Бахмутському напрямку", - зазначив він.

За його словами загальну кількість угруповання окупаційних військ РФ на Бахмутському напрямку підрахувати складно.

"Але ворог робить все, щоб закривати діри, а діри ми їм створюємо. За останньою інформацією з чотирьох комбатів 72-ї бригади РФ – трьох було ліквідовано, а четвертий попав у полон і зараз перебуває в обмінному фонді, щоб витягнути наших хлопців. З показів комбата, який залишився в живих, вже не існує 72-ї бригади РФ", - резюмував Кудряшов.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Тим часом окупаційні російські війська невдало атакували поблизу Кліщіївки, а також на Мелітопольському напрямку.

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