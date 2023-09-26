Аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські Збройні сили звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Тим часом окупаційні російські війська невдало атакували поблизу Кліщіївки Донецької області, а також на Мелітопольському напрямку.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW з посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша повідомляють, що українські війська звільнили додатково 2 км території на Бахмутському напрямку. Тим часом Міноборони Росії стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ нібито відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).

Своєю чергою, один російський "військкор" стверджували, що українські війська намагалися прорвати оборонні позиції окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки, а інший повідомив, що Сили оборони контратакували поблизу Оріхово-Василівки після того, як росіяни нібито захопили населений пункт. Втім, зауважують в ISW, вони досі не бачила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Оріхово-Василівку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ контратакують поблизу Курдюмівки.

25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Карта боїв ISW. Донецька область.

Як повідомлялося, в ISW повідомляють, що окупанти готують нові війська для прориву оборони ЗСУ. Росія готує розвідувально-штурмові бригади, які будуть призначені для прориву оборониу українських позицій в районах Донбасу.

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