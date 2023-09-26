Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские вооруженные силы освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении. Тем временем оккупационные российские войска неудачно атаковали вблизи Клищиевки Донецкой области, а также на Мелитопольском направлении.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Специалисты ISW со ссылкой на руководителя прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша сообщают, что украинские войска уволили дополнительно 2 км территории на Бахмутском направлении. Между тем Минобороны России утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск якобы отразили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).

В свою очередь, один российский "военкор" утверждали, что украинские войска пытались прорвать оборонительные позиции оккупантов вдоль железной дороги к востоку от Клещиевки, а другой сообщил, что Силы обороны контратаковали вблизи Орехово-Василовки после того, как россияне якобы захватили населенный пункт. Впрочем, отмечают в ISW, они до сих пор не видели визуального подтверждения того, что российские войска захватили Орехово-Василовку.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки. Российский "военкор" заявил, что войска РФ контратакуют вблизи Курдюмовки.

25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Карта боев ISW. Донецкая область.

Как сообщалось, в ISW сообщают, что оккупанты готовят новые войска для прорыва обороны ВСУ. Россия готовит разведывательно-штурмовые бригады, которые будут предназначены для прорыва обороны украинских позиций в районах Донбасса.

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