Ночная атака армии РФ: сколько дронов сбило ПВО

В ночь на вторник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 дронов. В общей сложности враг выпустил 38 БпЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Оккупационная армия атаковала "Shahed-136/131" с юго-восточного направления: — русского Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауда в аннексированном Крыму.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более 40 самолетов, 20 из них — на огненное поражение противника.

Ночная атака дронов армии РФ

Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о движении "шахедов" и активности авиации РФ. Мониторинговые каналы сообщали о ПВО в Николаевской и Днепропетровской областях.

После 01:00 в ряде регионов объявлена воздушная тревога из — за угрозы баллистики и БПЛА. Кроме того, впоследствии ВС сообщали еще и об угрозе баллистики.

Утром стало известно, что Одесскую область атаковали дроны. Произошли попадания в припортовую инфраструктуру Измаильского района.

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