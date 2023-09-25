"Мирные переговоры" с Россией 4 октября: что стоит за очередной ИПСО Кремля (видео)

В Сети появились видео, что вроде бы 4 октября состоятся какие-то "мирные переговоры" между РФ и Украиной. В Тик-Токе распространяется много роликов о якобы ультиматуме РФ, что после 4 октября будет "либо мир, либо "настоящая война, которую РФ еще не начинала". Это очередная ИПСО Кремля.

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"Или мир, или "настоящая война"

В социальных сетях активно распространяются видео с "пугливыми заголовками": или "переговоры и мир", или "настоящая война, которую мы еще не начинали". Основной нарратив этих роликов — Россия вроде бы 4 октября выдвинет ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому. Если он их не примет во внимание или откажется от выполнения предъявляемых требований, характер военных действий может быть кардинально изменен Россией, даже якобы может дойти до "ядерной войны".

Этот фейк подхватили русские пропагандистские издания. Статьи исходят из заголовков "Новая встреча по Украине может состояться в октябре". В тексте говорится, что "новая встреча по вопросу урегулирования ситуации в Украине на уровне советников по безопасности может состояться в октябре 2023 года. Участникам предлагается обсудить "план президента Украины Владимира Зеленского". Они ссылаются на непонятные источники.

Подавляющее большинство опубликованных видео имеют одинаковый формат: для их создания использованы фрагменты съемок военных конфликтов или записи компьютерных игр с наложенными звуковыми дорожками, в которых обычно звучит жуткая музыка. Это яркий признак того, что это ИПСО.

Почему именно 4 октября

Почему в этих роликах указана дата 4 октября – непонятно. Вероятно, Кремль использовал эту дату для ИПСО, поскольку именно 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с РФ.

Украинские блоггеры и военные отреагировали на "мирные переговоры"

Украинский журналист Ягодзинский Сергей успокоил и призвал не вестись на российские фейки. В то же время, он просит не пренебрегать воздушными тревогами, которые могут звучать не только 3-4 октября.

"Я призываю не игнорировать тревоги, которые будут либо 3-4 октября, либо еще в какой-то день. То, что мы сейчас видим в новостях (о победе – ред.) – это нам просто так не подарят", — сказал он.

На так называемые "мирные переговоры" также отреагировали военные. Украинский защитник с ником в Тик-Токе "Pasaran" удивлен, как люди до сих пор могут вестись на такие вбросы.

"Все, что Россия могла показать в Украине, она показала, кроме ядерного оружия. Обо всем остальном забудьте. Это снова очередное инфомационное давление, которое украинцы начинают разгонять. Но забудьте, сдулась Россия", — остро прокомментировал он такие видео.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но без прекращения огня.

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