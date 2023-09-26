В Україні можуть виробляти сучасні БМП ASCOD: за яких умов це може статися

Україна розглядає можливість виробництва з закордонними партнерами бронемашин ASCOD для Сил оборони нашої держави.

Про це повідомив гендиректор підприємства “Українська бронетехніка” Владислав Бельбас.

Як стало відомо, Україна розглядає можливість виробництва БМП разом з промисловим конгломератом Czechoslovak Group та підрозділом американської корпорації General Dynamics.

"Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя наших військових. Саме тому ми плануємо постачати та виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів NATO", - зазначив Владислав Бельбас.

Також зазначається, що фахівці компанії спільно з військовослужбовцями ЗСУ, ДНДІ випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки та спеціалістами холдингу "Czechoslovak Group" відвідали виробничі потужності General Dynamics European Land Systems в іспанському місті Трубія, де ознайомилися з унікальним виробництвом колісної та гусеничної техніки.

"Обговорюємо з General Dynamics European Land Systems можливість в найкоротший постачати ASCOD в Україну, якнайшвидше організувати виробництво та обслуговування платформи в Україні та інтегрувати передові системи озброєння, електроніки та зв’язку для досягнення оперативної сумісності ЗСУ та НАТО", - підкреслив Бельбас.

Що цікаво, БМП ASCOD може бути оснащена різноманітними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм та гранатометами 40 мм, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області.

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