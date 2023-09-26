В Украине могут производить современные БМП ASCOD: при каких условиях это может произойти

Украина рассматривает возможность производства с зарубежными партнерами бронемашин ASCOD для сил обороны нашего государства.

Об этом сообщил гендиректор предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Украина стала рассматривать возможность производства БМП вместе с промышленным конгломератом Czechoslovak Group и подразделением американской корпорации General Dynamics.

"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных. Поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов NATO", — отметил Владислав Бельбас.

Также отмечается, что специалисты компании совместно с военнослужащими ВСУ, ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники и специалистами холдинга "Czechoslovak Group" посетили производственные мощности General Dynamics European Land Systems в испанском городе Трубия, где ознакомились с уникальным производством колесной и гусеничной техники.

"Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы вооружения, электроники и связи для достижения оперативной совместимости ВСУ и НАТО", — подчеркнул Бельбас.

Что интересно, БМП ASCOD может быть оснащена различными системами вооружения: боевыми модулями с автоматическими пушками 30 мм и гранатометами 40 мм, башнями с пушками калибров 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами.

Напомним, что СБУ устроила "блекаут" в Курской области.

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