В Госдепе США высказались о продлении помощи Украине

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продление помощи Украине.

Об этом он сказал на брифинге 2 октября.

"Если мы позволим таким авторитарным деятелям, как президент Путин, делать с другими суверенными странами все, что угодно, тогда весь Устав ООН будет измельчен, и мы будем жить в мире, где такого рода агрессия может произойти где угодно и когда-либо", - подчеркнул он.

Спикер госдепа также отметил важность поддержки Украины сейчас и в долгосрочной перспективе, благодаря чему люди смогут восстановить страну и "жить безопасно в устойчивой и преуспевающей демократии, полностью интегрированной с Европой".

И Америка ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы поддержка Украины была прервана.

Мэтью Миллер добавил, что подавляющее большинство этого финансирования иссякло, однако продолжается работа над тем, что США все еще могут предоставить Украине.

Напомним, Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. А такое решение для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.

Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана, прокомментировав проект временного финансирования правительства.

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