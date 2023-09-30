Столтенберг назвав єдиний шлях до миру в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї, оскільки чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

Про це він сказав під час першого Форуму оборонних індустрій у Києві, пише пресслужба НАТО.

"Лише відвага не зупиняє безпілотники, лише героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні потужності, висока якість, велика кількість і швидко… Не може бути оборони без промисловості", - наголосив Столтенберг.

"Тож хоч як це парадоксально звучить, але зброя для України – шлях до миру", – резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, завдяки чому Україна переможе Росію.

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