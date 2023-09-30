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Столтенберг назвал единственный путь к миру в Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Столтенберг назвал единственный путь к миру в Украине

Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Генсек НАТО назвал путь к миру.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

Об этом он сказал во время первого Форума оборонных индустрий в Киеве, пишет пресс-служба НАТО.

"Лишь отвага не останавливает беспилотники, только героизм не может перехватить ракеты. Украине нужны мощности, высокое качество, большое количество и быстро… Не может быть обороны без промышленности", — подчеркнул Столтенберг.

"Поэтому, как это ни парадоксально звучит, но оружие для Украины – путь к миру", – резюмировал Столтенберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, благодаря чему Украина победит Россию.

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Дата публикации
Просмотры
634
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